На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 150 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 150 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 150 млн леев в рамках уголовных дел по факту банковской кражи. Среди конфискованного – земельные участки и строения. 

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 9 операционных анализов, ещё 7 были инициированы, а 114 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1119 материалов, выдано 62 справки о неподкупности. В юридическом отделе на рассмотрении находятся 17 проектов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 42 звонка. В настоящее время 7 человек находятся в изоляторе НАЦ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md