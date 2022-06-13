На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 150 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 150 млн леев в рамках уголовных дел по факту банковской кражи. Среди конфискованного – земельные участки и строения.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 9 операционных анализов, ещё 7 были инициированы, а 114 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1119 материалов, выдано 62 справки о неподкупности. В юридическом отделе на рассмотрении находятся 17 проектов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 42 звонка. В настоящее время 7 человек находятся в изоляторе НАЦ.

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