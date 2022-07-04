На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 15 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 15 млн леев в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества. Речь о двух автомобилях, земельных участках, жилых и нежилых зданиях, а также уставном капитале.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 8 операционных анализов, ещё 12 были инициированы, а 128 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1220 материалов, выдано 128 справок о неподкупности.

В юридическом отделе на рассмотрении находятся 15 проектов. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 51 звонок. В настоящее время 16 человек, задержанных сотрудниками НАЦ, находятся в пенитенциарах страны.

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