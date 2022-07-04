На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 15 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 15 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 15 млн леев в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества. Речь о двух автомобилях, земельных участках, жилых и нежилых зданиях, а также уставном капитале. 

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 8 операционных анализов, ещё 12 были инициированы, а 128 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1220 материалов, выдано 128 справок о неподкупности.

В юридическом отделе на рассмотрении находятся 15 проектов. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 51 звонок. В настоящее время 16 человек, задержанных сотрудниками НАЦ, находятся в пенитенциарах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md