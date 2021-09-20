На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 1,5 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), было конфисковано жилое здание и участок под застройку. Кроме того, за указанный период было проведено 10 операционных и стратегических анализов, ещё 9 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1128 материалов, выдано 92 справки о неподкупности. В юридическом отделе на рассмотрении находятся 28 проектов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 75 звонков. В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ.

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