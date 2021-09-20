На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 1,5 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), было конфисковано жилое здание и участок под застройку. Кроме того, за указанный период было проведено 10 операционных и стратегических анализов, ещё 9 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1128 материалов, выдано 92 справки о неподкупности. В юридическом отделе на рассмотрении находятся 28 проектов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 75 звонков. В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ.

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