На прошлой неделе НАЦ арестовал банковский счёт на 7 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал банковский счёт на 7 млн леев

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) наложило арест на финансовые средства на сумму около 7 млн леев.

За прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 103 материала и выдано 112 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 8 операционных анализов и 1 стратегический.

На национальную антикоррупционную линию за неделю поступил 61 звонок. В изоляторе НАЦ содержатся двое человек.

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