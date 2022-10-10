На прошлой неделе НАЦ арестовал активы на сумму около 21 млн леев

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Агентство по возврату добытого преступным путём имущества (ARBI) арестовало финансовые активы на сумму около 21 млн леев в рамках уголовного дела об отмывании денег.

По данным Национального антикоррупционного центра, были арестованы 5 уставных капиталов, 2 единицы недвижимости, 6 жилых и 5 нежилых помещений, 7 автомобилей, 3 сельскохозяйственных участка и 2 участка под строительство.

За прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 255 материалов и выдано 92 справки о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 8 операционных анализов и инициировало 10 новых. Ещё 113 находятся в процессе рассмотрения.

На национальную антикоррупционную линию поступило 48 звонков. За отчётный период в изоляторе НАЦ оказались 8 человек.

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