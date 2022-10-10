На прошлой неделе НАЦ арестовал активы на сумму около 21 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал активы на сумму около 21 млн леев

Агентство по возврату добытого преступным путём имущества (ARBI) арестовало финансовые активы на сумму около 21 млн леев в рамках уголовного дела об отмывании денег.

По данным Национального антикоррупционного центра, были арестованы 5 уставных капиталов, 2 единицы недвижимости, 6 жилых и 5 нежилых помещений, 7 автомобилей, 3 сельскохозяйственных участка и 2 участка под строительство.

За прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 255 материалов и выдано 92 справки о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 8 операционных анализов и инициировало 10 новых. Ещё 113 находятся в процессе рассмотрения.

На национальную антикоррупционную линию поступило 48 звонков. За отчётный период в изоляторе НАЦ оказались 8 человек.

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