На прошлой неделе двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

На прошлой неделе двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

С 26 сентября по 2 октября врачи скорой помощи из Сынжерейского и Унгенского районов приняли роды у двух женщин прямо в спецавтомобилях. 

По данным Службы догоспитальной скорой медицинской помощи, в обоих случаях роды начались внезапно, когда рожениц везли в роддом. На свет появились две девочки.

Благодаря профессиональной помощи медиков роды прошли без осложнений. Впоследствии обе женщины и новорождённые были доставлены в больницы.

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