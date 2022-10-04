На прошлой неделе двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

0

С 26 сентября по 2 октября врачи скорой помощи из Сынжерейского и Унгенского районов приняли роды у двух женщин прямо в спецавтомобилях.



По данным Службы догоспитальной скорой медицинской помощи, в обоих случаях роды начались внезапно, когда рожениц везли в роддом. На свет появились две девочки.

Благодаря профессиональной помощи медиков роды прошли без осложнений. Впоследствии обе женщины и новорождённые были доставлены в больницы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.