На прошлой неделе ARBI арестовало банковский счёт на 1 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) наложило арест на финансовые средства около 1 млн леев.

За прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 250 материалов и выдано 125 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 9 операционных анализов и инициировало 20 новых.

На национальную линию антикоррупции поступило 44 звонка. В настоящее время в изоляторе Антикоррупционного центра содержится один человек.

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