На прошлой неделе ARBI арестовало 16 участков на 1,7 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) наложило арест на земельные участки стоимостью 1,7 млн леев.

За прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 404 материала и выдано 139 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 7 операционных и один стратегический анализ и инициировало 5 новых. Ещё 109 находятся в процессе рассмотрения.

На национальную антикоррупционную линию поступило 43 звонка. В настоящее время в изоляторе НАЦ содержится один человек.

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