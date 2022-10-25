На прошлой неделе 25 человек в Молдове отравились лекарствами, 10 – угарным газом, а 8 – грибами

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С 17 по 23 октября в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило более 13 600 обращений. В стационары были доставлены 5469 пациентов, в том числе 1315 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: заболевания сердечно-сосудистой системы – 3269 обращений, заболевания органов дыхания – 1766 случаев, неврологические патологии – 2 109, травмы – 1305. Также помощь была оказана 220 пациентам с инсультом, 60 пациентам с отравлениями, 55 пациентам с острым коронарным синдромом и 24 пациентам с ожогами.

За указанный период на дорогах страны произошло 47 ДТП, в результате которых пострадали 65 человек. 56 из них, в том числе 9 детей, были госпитализированы.

Кроме того, было зарегистрировано 25 отравлений лекарствами, 10 отравлений угарным газом и 8 – грибами.

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