На прошлой неделе 12 человек попали в больницы с переохлаждением

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Гипотермия I или II степени была диагностирована у 12 пациентов в возрасте от 34 до 70 лет. Случаи были зарегистрированы в Кишинёве, Бельцах, Новых Аненах, Кагуле, Каушанах, Дубоссарах, Оргееве, Страшенах и Вулканештах.

Всего с 28 ноября по 4 декабря в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 15 342 обращения. В медучреждения были доставлены 5957 пациентов, из которых 1743 – дети.

Бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3519 случаев респираторных заболеваний, 3332 случая обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 2021 случай неврологических нарушений. Было также зарегистрировано 1086 травм.

Кроме того, в результате аварий пострадали 79 человек, в том числе 11 детей. 67 из них понадобилась госпитализация.

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