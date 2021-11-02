На прошлой неделе 12 человек отравились угарным газом, двое скончались

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С 25 по 31 октября в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 15 856 обращений. В больницы были доставлены 5789 пациентов, в том числе 1027 детей.

Наибольшее число запросов касалось инфекционных заболеваний – 5140. В то же время были зарегистрированы 2658 обращений, связанных с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, а также 1823 случая неврологических нарушений. Врачи “скорой” оказали помощь 206 пациентам с инсультами и 51 – с инфарктами. С травмами обратились 1078 человек, из них 66 пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий.

За отчётный период было зарегистрировано 12 отравлений угарным газом, 11 алкогольных отравлений и 8 медикаментозных отравлений. Трагический инцидент произошёл 31 октября в Тараклийском районе. Братья в возрасте 61 года и 75 лет скончались в результате отравления угарным газом.

Случаи отравления были зафиксированы в Кишинёве, а также в районах: Новые Анены, Яловены, Криуляны, Флорешты, Страшены и Вулканешты. Пациентов госпитализировали.

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