На прилавках появилась первая клубника: о чём предупреждает НАБПП

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Клубника, которая сейчас продаётся на рынках Молдовы, импортируется из Греции и Турции, а отечественная будет доступна только во второй половине апреля. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует гражданам покупать ягоды и фрукты только в авторизованных местах, которые регулярно проверяют инспекторы.

Согласно заявлению учреждения, потребитель вправе запросить у продавца документ, подтверждающий безопасность продукта (протоколы анализов или сертификат безопасности). НАБПП также сообщает, что продажа продуктов питания в неавторизованных местах (трассы, улицы) является незаконной.

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