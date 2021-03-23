На прилавках появилась первая клубника: о чём предупреждает НАБПП

На прилавках появилась первая клубника: о чём предупреждает НАБПП

Клубника, которая сейчас продаётся на рынках Молдовы, импортируется из Греции и Турции, а отечественная будет доступна только во второй половине апреля. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует гражданам покупать ягоды и фрукты только в авторизованных местах, которые регулярно проверяют инспекторы. 

Согласно заявлению учреждения, потребитель вправе запросить у продавца документ, подтверждающий безопасность продукта (протоколы анализов или сертификат безопасности). НАБПП также сообщает, что продажа продуктов питания в неавторизованных местах (трассы, улицы) является незаконной.

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