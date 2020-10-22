На президентских выборах будут задействованы 240 сканеров для обработки данных избирателей

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На президентских выборах 1 ноября будут использованы 240 сканеров для упрощения процедуры регистрации избирателей в Государственной автоматизированной информационной системе “Выборы”.

Устройства могут идентифицировать избирателей на основе отсканированного удостоверения личности. По сравнению с ручным вводом данных, пишет moldpres.md, процесс сканирования продемонстрировал исключение человеческих ошибок, а также сократил время голосования и очередей на 72%.

Так, 120 сканеров будут предназначены для избирательных участков за пределами страны. Ещё 120 будут находиться на самых оживлённых местных избирательных участках.

Ещё 80 сканеров, приобретённые в 2019 году, задействуют на участках, открытых для избирателей, проживающих на левом берегу Днестра.

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