На пределе системы

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Об ужесточении мер по предупреждению ковида

Уже вторую неделю в нашей стране ежедневно констатируется более 1 тыс. случаев инфицирования COVID–19. Последний рекорд зарегистрирован 14 ноября, когда результаты тестов были положительными у 1607 человек. С тех пор ситуация только осложняется.

Нездоровая тенденция

Начальник отдела эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными инфекциями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ отметил, что тенденция роста характерна как для европейского региона, так и для всего земного шара.

– Назову несколько цифр, касающихся Республики Молдова. У нас наблюдался медленный рост распространения инфекции COVID–19 до 39-й недели. Тогда мы зарегистрировали 4270 случаев, на 40-й у нас уже было 5704 случая, – приводит статистику эпидемиолог. – Затем тенденция пошла на убыль – с 44-й недели случаев стало 5079, но на 46-й их количество выросло до 6933. Мы впервые наблюдаем такой резкий рост.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Марина Головач называет несколько причин, по которым растёт число заболевших коронавирусом в нашей стране.

– Причинами такого роста количества инфицированных являются отсутствие эффективного лечения, которое может быть широко применено, и вакцины, позволяющей иммунизировать и действительно защитить население от распространения этого заболевания. Не в последнюю очередь мы отмечаем, к сожалению, несоблюдение мер по предупреждению и контролю инфекции, которые мы рекомендуем нашему населению, – заявила она в эфире одной из передач на общественном телевидении.

Хотя пока у нас ещё есть места в больницах и в отделениях интенсивной терапии, но через несколько недель медицинская система будет на пределе и у нас возникнут большие трудности с приёмом новых пациентов с COVID–19.

Койкоместа на исходе

Власти Молдовы пытаются обойтись рядом ограничений: запрещены массовые мероприятия, дискотеки, работа ночных клубов и другие. При этом сообщают, что на данном этапе не могут принять меры по ограничению экономической деятельности компаний и свободного передвижения граждан. Премьер-министр Молдовы И. Кику призывает население понять серьёзность ситуации и соблюдать меры личной безопасности.

«Мы занимаем 19-е место в Европе по количеству зарегистрированных случаев на 1 млн жителей и 13-е место по показателю смертей на 1 млн населения. Хотя пока у нас ещё есть места в больницах и в отделениях интенсивной терапии, но через несколько недель медицинская система будет на пределе и возникнут большие трудности с приёмом новых пациентов с COVID–19», – написал глава кабмина в соцсетях.

Он также предупредил, что арсенал государственных средств, позволяющих остановить распространение коронавируса, весьма ограничен, поэтому попросил граждан Молдовы проявить максимум внимания и ответственности не только к своему здоровью, но и к окружающим. «Я знаю, что в маске трудно дышать, но с помощью этого средства защиты у нас появляется дополнительный шанс остаться здоровыми и живыми», – добавил И. Кику.

Маски – не для шоу

Последняя фраза премьером была высказана в связи с тем, что 20 ноября чрезвычайная комиссия в области здравоохранения муниципия Кишинёв приняла решение обязать всех столичных жителей носить маски не только при входе в магазины и в другие общественные места, но и при передвижении по городу и пригородам.

За несоблюдение этих мер грозят штрафы. Правда, не такие огромные, какие применялись в период введённого в стране чрезвычайного положения. 20 ноября депутаты парламента единогласно проголосовали за то, чтобы снизить размер денежного взыскания с 22 500 до 2000 – 5000 леев для физических лиц, и с 50 000 – 75 000 до 10 000 – 35 000 леев для юридических лиц. Но если ранее оштрафованный гражданин попадётся повторно на нарушении, размер денежного взыскания будет применён более высокий.

Парламентарии проголосовали и за то, чтобы снизить размер штрафа за умышленное представление ложных или неполных данных или за отказ предоставить информацию, необходимую для заполнения эпидемиологической карточки, с 22 500 до 2500 леев.

Как бы всем ни хотелось ругать власть, но это не прихоть её, а попытка предупредить крах нашей разваливаемой годами системы здравоохранения.

Анастасия Погодина