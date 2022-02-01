На пороге катастрофы

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О том, как действующая власть ставит наших граждан на колени

Конец января оказался крайне тяжёлым для граждан Молдовы. Повальное повышение цен и тарифов окончательно похоронило все надежды на лучшую жизнь.

Теперь у граждан одна забота – выжить.

Удар по гражданам

28 января PAS нанесла мощнейший удар по гражданам страны. Теперь те, кто были бедными, станут нищими, кто были нищими, станут бездомными. Дело в том, что НАРЭ дало добро на повальное повышение цен на ГСМ и тарифы. Тариф на газ для потребителей вырос с 11,01 до 15,18 лея за кубометр газа. Тариф на электроэнергию, производимую компанией «Термоэлектрика», повысили до 3,35 лея за кВт/ч без НДС. Тариф на тепловую энергию для столицы повышен до 2169 леев/Гкал без НДС. Таким образом тепло подорожало ещё на 496 леев за Гкал. Тариф на тепло для жителей муниципия Бельцы поднялся до 2538 леев/Гкал без НДС (увеличился на 704 лея).

Также НАРЭ уже традиционно повысило цены на бензин и солярку 29 – 31 января. Стоимость бензина составила 23,03 лея (+ 9 банов), дизельного топлива – 19,98 (+ 8 банов). Уже 1 февраля бензин стоил 23,09 лея, подорожав на 15 банов. Стоимость солярки достигла психологической отметки в 20,04 лея, подорожав на 14 банов. Ранее, ещё 22 января, газ метан вырос в цене до 17,60 лея. Два месяца назад он стоил 8 леев. Это разорит таксистов, ведь рост более чем на 100%. В результате стоимость поездки в такси в Кишинёве уже взлетела почти в два раза. Скоро взлетят цены на хлеб, транспорт, стройматериалы и Бог знает ещё на что.

Люди в отчаянии. Граждане становятся нищими, пенсионеры уже голодают в прямом смысле слова, учителя на грани выживания с зарплатой в 6000 леев. Жируют только судьи Конституционного суда с зарплатой в 60 000 леев и кузины Майи Григорьевны.

Задним числом

Конечно, PAS спряталась за спину Национального агентства по регулированию в энергетике, повесив на него всех собак. При этом менять руководство НАРЭ они не спешат, даже если оно было назначено В. Плахотнюком. И это несмотря на то, что весной 2021 года парламент выразил вотум недоверия этому органу. Но президент М. Санду тут же встретилась с директорами НАРЭ, выразив тем самым им поддержку, а значит и их решениям.

Однако это тот редкий случай, когда НАРЭ упрекнуть практически не в чем. За повышение тарифов на газ задним числом ответственна лично премьер-министр Н. Гаврилица. Дело в том, что 27 января Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение № 2, которое в пункте 2.1 обязует НАРЭ рассмотреть запрос «Молдовагаз» до 31 января. Более того, там чёрным по белому написано, что тариф будет пересчитан с 1 января, то есть задним числом. Внизу – подпись Н. Гаврилицы.

Об этом решении объявил вначале адвокат И. Дрон, назвав его незаконным, потом на этот документ обратил внимание В. Нэстасе, обвинив PAS во лжи.

Электрический коллапс?

В феврале Молдова и Украи-на временно отсоединятся от общей энергосистемы с Россией и Беларусью для тестирования работы в изолированном режиме. Об этом заявил премьер-министр Украины Д. Шмыгаль. Предусмотрено проведение испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном режиме от синхронной зоны стран СНГ и Балтии. Обе страны ведут активную работу по интеграции с европейской системой ENTSO-E. Более того, и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы А. Спыну заявил, что с 2023 года Молдова подключится к европейской энергосистеме.

Молдова в августе 2019 года запустила проект строительства в Вулканештах преобразовательной подстанции back-to-back в рамках общего проекта взаимоподключения электроэнергетических систем Молдовы и Румынии. А в ноябре 2021 года Украина и Молдова совместно начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси. Министр энергетики Украины Г. Галущенко и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы А. Спыну считают, что «синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Беларуси».

Похоже, PAS готовит нам новую катастрофу – электрическую. Отсоединение от энергосистемы России и Беларуси приведёт к мощному скачку цен на электроэнергию. Если сейчас мы платим Молдавской ГРЭС $53 за мегаватт, то Украина предлагает нам по $120 – $150. Как и Румыния, впрочем.

Уже в апреле истекает контракт на поставку электроэнергии. И тогда эти господа попытаются внедрить схему по закупке электроэнергии у украинских олигархов. Это будет катастрофой для нашей экономики и обернётся тотальной нищетой для граждан Молдовы. Литва, как и Болгария, более чем убедительный тому пример. Литва закрыла Игналинскую АЭС, вследствие чего зависимость от «Газпрома» стала тотальной. А потом рассорилась с Беларусью, что привело к резкому росту цен на электроэнергию. То же самое ожидает и нас. PAS идёт по трупам и просто плюёт на страдания наших пенсионеров, бюджетников, многодетных семей. Они играют в геополитику, обслуживая интересы США и работая на сверхприбыль американских энергетических гигантов, обрекая на нищету собственный народ…

Могло быть иначе?

В 2020 году президент И. Додон встречался с президентом России В. Путиным. В результате газ в 2020-м и в начале 2021-го подешевел для Молдовы. Тариф упал до 4,60 лея. Бензин подешевел до 16 леев, солярка – до 14 леев. Но PAS и вся камарилья выли тогда про схемы, грабёж народа, высокий тариф. Им важно было убрать из власти ПСРМ, которая 10 лет была в оппозиции и только год реально у власти, и то в альянсе с ДПМ.

105 СМИ на внешнем финансировании затуманили мозги гражданам. 150 НПО (а на деле иностранных агентов) били по ПСРМ. 65 партий, в том числе левоцентристского толка, под чутким руководством посла США и М. Зига очерняли ПСРМ, воспевали Санду, убеждали всех, что она честная. Все поверили, что Додон у власти 10 лет, а не год, что он грабит народ через тарифы, даже если на самом деле понизил их. И все проголосовали за Санду, а потом – за PAS. Любопытно, что граждане думают сейчас? Они хоть понимают, что натворили? Тогда митинговали, кричали, что газ по 4,60 лея за кубометр – это грабёж, солярка по 14 леев – это беспредел, а что скажете теперь?

Доведённые до отчаяния

А ведь страна движется к катастрофе. Многие аналитики, к примеру С. Ткач, говорят о возможной войне и участии Молдовы на стороне Украины и США. Другие обращают внимание на усиление пандемии и полную потерю контроля над ситуацией со стороны Минздрава и А. Немеренко. Цифры в 6000 заражений и 60 умерших в день – абсолютные рекорды. Третьи указывают на энергетический коллапс, который уже виден невооружённым глазом. Фабрика «Франзелуца» терпит миллионные убытки из-за повышения цен на газ. Вот почему рост цен на хлеб неминуем. Огромные проблемы и убытки на госпредприятиях Железная дорога Молдовы, «Молдтелеком», Крикова.

Таксисты, транспортники, адвокаты вышли на забастовку. HoReCa ворчит. Фермеры пригрозили протестами. Сотни предприятий на грани банкротства. Оно и понятно – в ноябре и декабре бизнес не получал компенсации за газ. На этом фоне Нацбанк повышает учётную ставку, что приведёт к подорожанию кредитов минимум на 2%. Так банки, которые были скуплены иностранцами ещё при Плахотнюке, не выдают кредитов даже АО «Молдовагаз». Что уж говорить про остальных.

Митинги вспыхнули в Комрате, Оргееве, Бельцах и в столице. Понятно, что люди в отчаянии. Граждане становятся нищими, пенсионеры уже голодают в прямом смысле слова, учителя на грани выживания с зарплатой в 6000 леев. Жируют только судьи Конституционного суда с зарплатой в 60 000 леев и кузины Майи Григорьевны.

PAS для отвлечения внимания сограждан занимается откровенной ерундой:

То арестовывают кого-то, потом отпускают. Охаивают Россию и «Газпром», обвиняя их в покушении на суверенитет, которого и так нет. Посол США подтвердит, если что. Периодически вызывают И. Додона в Генпрокуратуру, очерняя одновременно по TV8, PRO TV, Jurnal TV, TVR, ZDG.md, Nordnews.md, Newsmaker и другим СМИ из сети Сороса. Внедряют чрезвычайное положение на 60 дней. Накаляют ситуацию на Днестре, периодически передвигая тяжёлое вооружение в зоне безопасности.

И вот это хорошие времена?! Если так, то мы уже реально заскучали по плохим временам…

Богдан Цырдя,

политолог

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