На подачу документов на получение социальных пособий можно записаться онлайн

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Получатели всех социальных пособий могут записаться онлайн для посещения территориальных подразделений НКСС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, записаться можно на официальном сайте www.cnas.md в разделе “Онлайн-запись в CTAS” (“Programare online la CTAS”). Для онлайн-записи нужно выбрать нужное подразделение в соответствии с местом проживания, видом услуги, датой рождения, IDNP, именем, фамилией, а также датой и временем посещения.

По понедельникам, вторникам и средам обслуживаются получатели пенсий, пособий, компенсаций и льгот. В четверг и пятницу обслуживаются получатели пособий семьям с детьми, пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребёнком, пишет moldpres.md.

С понедельника по пятницу могут подать заявление получатели пособий по случаю смерти и для получения путёвок на лечение, а также физические и юридические лица, уплачивающие взносы в бюджет государственного социального страхования, в том числе для выдачи сертификатов.

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