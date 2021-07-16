На подачу документов на получение социальных пособий можно записаться онлайн

На подачу документов на получение социальных пособий можно записаться онлайн

Получатели всех социальных пособий могут записаться онлайн для посещения территориальных подразделений НКСС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, записаться можно на официальном сайте www.cnas.md в разделе “Онлайн-запись в CTAS” (“Programare online la CTAS”). Для онлайн-записи нужно выбрать нужное подразделение в соответствии с местом проживания, видом услуги, датой рождения, IDNP, именем, фамилией, а также датой и временем посещения.

По понедельникам, вторникам и средам обслуживаются получатели пенсий, пособий, компенсаций и льгот. В четверг и пятницу обслуживаются получатели пособий семьям с детьми, пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребёнком, пишет moldpres.md.

С понедельника по пятницу могут подать заявление получатели пособий по случаю смерти и для получения путёвок на лечение, а также физические и юридические лица, уплачивающие взносы в бюджет государственного социального страхования, в том числе для выдачи сертификатов.

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