На полном ходу: пьяный водитель сбил велосипедиста

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ДТП произошло в селе Суклея.

По краю проезжей части двигался 42-летний велосипедист. Сзади в попутном направлении ехала «Ауди», которая на полном ходу сбила мужчину.

Очевидцы аварии вызвали «скорую». Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с переломами обеих ног, руки и черепно-мозговой травмой, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, 35-летний водитель «Ауди» сел за руль пьяным. В отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.

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