На полигоне в Цынцаренах проводятся работы по укреплению защитной дамбы

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На муниципальном полигоне для захоронения отходов в Цынцаренах проводятся работы по укреплению защитной дамбы. Это второй этап проекта, финансируемого примарией муниципия в сотрудничестве с Национальным экологическим фондом.

На первом этапе были забетонированы скважины и установлены 50 стабилизирующих опор, а также проложена временная дорога на дамбе и платформа для разворота транспорта.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу существующих металлических труб, которые будут заменены на железобетонные, проходящие через корпус дамбы для слива дождевой воды и накопленного ила. Уже удалось просверлить скважины для 57 опорных столбов из 80, сварить каркасы опор, просверлить и забетонировать скважины глубиной около 6-17 метров. В то же время была обустроена подъездная дорога к участку №2, пишет ipn.md.

Проект по укреплению плотины на полигоне предусматривает заключительные работы по укреплению защитной дамбы, стабилизации насыпей, бурению скважин для 130 опорных столбов, установке бетонных стоков, сооружению дренажа, обустройству и укреплению причалов, асфальтированию дороги на дамбе и т. д.

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