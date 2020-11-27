На полигоне отходов в Цынцаренах заработала станция очистки сточных вод

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Примария Кишинёва сообщила, что сегодня на полигоне твердых бытовых отходов в селе Цынцарены введена в эксплуатацию станция по очистке сточных вод.

Станция ежедневно может профильтровывать до 150 м3 жидких отходов и работает по принципу обратного осмоса. В процессе очистки сточных вод используются различные химические вещества, в результате чего жидкие отходы преобразуются в техническую воду. Общая стоимость проекта составляет около 29 млн леев, из которых 11,8 млн леев – это оборудование для очистки сточных вод, а 14,8 млн леев – строительство инфраструктуры станции. Новая станция по переработке жидких отходов снизит загрязнение окружающей среды и минимизирует негативное воздействие на здоровье жителей близлежащих сел.

Помимо строительства станции очистки сточных вод, в 2019 году на полигоне в Цынцаренах были выполнены проектные работы по укреплению защитной дамбы на сумму 1,7 млн ​​леев, передаёт moldpres.md.

Примария Кишинева получила софинансирование этого проекта в размере 6,6 млн леев от Национального экологического фонда.

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