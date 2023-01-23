На полигонах всех воинских гарнизонов Молдовы пройдут учения

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Более 400 военнослужащих Национальной армии с 24 января по 4 февраля примут участие в комплексных тактических учениях с выполнением боевых стрельб.

По сообщению Минобороны, тактические учения с передвижением боевой техники будут проходить на полигонах всех воинских гарнизонов и направлены на оценку возможностей и практических навыков срочников и военнослужащих по контракту. По сценарию, офицеры, сержанты и солдаты будут выполнять и другие учебные задачи, такие как оказание первой медицинской помощи в реальных условиях, обучение химической защите и др. Учения организованы в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год.

Министерство сообщает, что колонны военной техники, задействованные в учениях, будут двигаться по национальным трассам на севере, в центре и на юге страны, и призывает население не спекулировать на этой теме, передаёт moldpres.md.

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