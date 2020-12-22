На поиски приключений: подросток взял без спроса отцовскую фуру и попал в ДТП

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Инцидент произошёл сегодня ранним утром.

Как выяснилось, двое приятелей 16 и 18 лет, оба из столицы, распивали спиртное. В какой-то момент младший товарищ предложил старшему покататься на родительском грузовике. Парни доехали до Рышканского района, где большегруз перевернулся, пишет echipa.md.

По счастливой случайности, юноши не пострадали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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