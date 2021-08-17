На почве ревности: в Екатеринбурге молдаванин зарезал нового парня своей бывшей девушки

На почве ревности: в Екатеринбурге молдаванин зарезал нового парня своей бывшей девушки

Правоохранители Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение в отношении гражданина Молдовы 1993 года рождения. Мужчина обвиняется в том, что на почве ревности убил нового возлюбленного своей бывшей девушки.

Как пишет eanews.ru, молдаванин жил с девушкой на протяжении более четырёх лет. После расставания она стала встречаться с другим мужчиной. В мае 2021 года обвиняемый купил штык-нож и решил убить соперника.

Мужчина ночью приехал к дому экс-возлюбленной, через окно проник в комнату, где спали девушка и парень, и нанёс молодому человеку не менее 14 ударов ножом в область шеи, туловища и конечностей. Потерпевший скончался на месте, пишет источник.

На следующий день обвиняемый пришёл в полицию и написал чистосердечное признание. Молдаванин может получить до 15 лет лишения свободы.

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