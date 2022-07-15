На почве ревности: мужчина пырнул ножом соперника

На почве ревности: мужчина пырнул ножом соперника

Правоохранителям поступило сообщение от врачей центральной городской больницы. Медики рассказали: бригадой скорой помощи к ним был доставлен 35-летний пациент с колото-резанными ранами грудной клетки и подбородка.

Как оказалось, мужчина накануне был в гостях у приятеля. Вместе со знакомой девушкой выпивали. Охмелев, хозяин квартиры приревновал товарища к даме. Завязалась ссора.

Гость ушёл в другую комнату. Дождавшись, когда тот уснёт, 57-летний ревнивец нанёс ему несколько ударов кухонным ножом. Увидев происходящее, девушка выбежала из дома и попросила соседей вызвать “скорую”.

Сейчас пострадавший находится в больнице. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью его приятелю грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Ведётся разбирательство.

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