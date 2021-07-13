На пляже в Вадул-луй-Водэ спасли 4-летнего ребёнка

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Инцидент произошёл накануне вечером. Родители заметили, что ребёнок, который был рядом с ними в воде, перестал подавать признаки жизни. На помощь пришли спасатели.

Благодаря реанимационным действиям мальчика удалось вернуть к жизни. Его доставили в Институт матери и ребенка, где выяснили, что он подавился едой. Жизнь несовершеннолетнего вне угрозы.

Родителей настоятельно призывают внимательно следить за детьми, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

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