На пляже в Вадул-луй-Водэ спасли 4-летнего ребёнка

На пляже в Вадул-луй-Водэ спасли 4-летнего ребёнка

Инцидент произошёл накануне вечером. Родители заметили, что ребёнок, который был рядом с ними в воде, перестал подавать признаки жизни. На помощь пришли спасатели. 

Благодаря реанимационным действиям мальчика удалось вернуть к жизни. Его доставили в Институт матери и ребенка, где выяснили, что он подавился едой. Жизнь несовершеннолетнего вне угрозы.

Родителей настоятельно призывают внимательно следить за детьми, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md