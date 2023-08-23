На пляже в Бендерах спасли тонущего подростка

На пляже в Бендерах спасли тонущего подростка

Инцидент на воде произошёл 22 августа в Бендерах на городском пляже.

Компания несовершеннолетних отдыхала: ребята решили окунуться. В какой-то момент спасатели, дежурившие на берегу, заметили: один из подростков тонет. Несколько раз юноша ушёл с головой под воду, пишет mvdpmr.org.

Двое спасателей бросились на помощь, доплыли до тонущего и помогли выбраться на сушу. Спасатели помогли парню откашляться, так как он успел наглотаться воды.

Сейчас жизни 15-летнего подростка ничто не угрожает.

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