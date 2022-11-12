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По состоянию на 11 ноября на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались около 560 тысяч семей. Однако власти предполагают, что к 25 ноября их число достигнет 900 тысяч. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

– На сегодняшний день на платформе зарегистрировано 560 тысяч семей, а к 25 ноября, когда будет запущен расчет по определению категории уязвимости, мы ожидаем регистрацию до 900 тысяч семей. Да, были проблемы с регистрацией некоторых пользователей. Это неизбежно в стране, где у поставщиков нет стандартного правила кодирования договоров и счетчиков, – заявил чиновник.

По его словам, власти пришли к выводу, что имеющийся в их распоряжении бюджет предусматривает возможность снижения тарифа на природный газ на ноябрь и следующий год вдвое за счет компенсаций.

– По оценкам, бюджет в 870 млн леев на ноябрь и прогнозируемый на следующий год позволит нам вдвое снизить средний тариф на природный газ, оплачиваемый населением, но речь идет о среднем тарифе, – отметил Спатарь.

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