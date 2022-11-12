На платформе compensatii.gov.md зарегистрировались около 560 тысяч семей

На платформе compensatii.gov.md зарегистрировались около 560 тысяч семей

По состоянию на 11 ноября на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались около 560 тысяч семей. Однако власти предполагают, что к 25 ноября их число достигнет 900 тысяч. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

– На сегодняшний день на платформе зарегистрировано 560 тысяч семей, а к 25 ноября, когда будет запущен расчет по определению категории уязвимости, мы ожидаем регистрацию до 900 тысяч семей. Да, были проблемы с регистрацией некоторых пользователей. Это неизбежно в стране, где у поставщиков нет стандартного правила кодирования договоров и счетчиков, – заявил чиновник.

По его словам, власти пришли к выводу, что имеющийся в их распоряжении бюджет предусматривает возможность снижения тарифа на природный газ на ноябрь и следующий год вдвое за счет компенсаций.

– По оценкам, бюджет в 870 млн леев на ноябрь и прогнозируемый на следующий год позволит нам вдвое снизить средний тариф на природный газ, оплачиваемый населением, но речь идет о среднем тарифе, – отметил Спатарь.

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