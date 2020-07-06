На Петриканской столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие (ВИДЕО)

На Петриканской столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня днём. В данной зоне образовалась внушительная пробка.

По данным полиции, за рулём микроавтобуса Ford Tranzit находился 60-летний мужчина, а грузовиком Mercedes управлял 30-летний водитель. Согласно предварительной информации, виновным в аварии является владелец Ford. Предположительно он нарушил дистанцию и врезался в грузовик сзади. 

Две женщины в возрасте 41 и 49 лет, которые находились в микроавтобусе, получили травмы, однако отказались от госпитализации, передаёт unimedia.info. Виновному водителю грозит штраф в размере от 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md