На Петриканской столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие (ВИДЕО)

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Авария произошла сегодня днём. В данной зоне образовалась внушительная пробка.

По данным полиции, за рулём микроавтобуса Ford Tranzit находился 60-летний мужчина, а грузовиком Mercedes управлял 30-летний водитель. Согласно предварительной информации, виновным в аварии является владелец Ford. Предположительно он нарушил дистанцию и врезался в грузовик сзади.

Две женщины в возрасте 41 и 49 лет, которые находились в микроавтобусе, получили травмы, однако отказались от госпитализации, передаёт unimedia.info. Виновному водителю грозит штраф в размере от 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. Обстоятельства случившегося выясняются.

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