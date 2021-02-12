На пешеходных переходах вдоль Мунчештского шоссе установили дополнительное освещение

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На всех пешеходных переходах вдоль Мунчештского шоссе, от улицы Грэдина Ботаникэ до въезда в Сынжеру, было установлено дополнительное освещение. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, уточнив, что ночью на этих переходах происходило много аварий с участием пешеходов.

– Здесь также обновлены дорожные знаки. Когда позволят погодные условия, будет нанесена дорожная разметка. Недопустимо, чтобы из-за недостаточной освещенности пешеходных переходов на них сбивали людей, – сказал Чебан.

Градоначальник также добавил, что будет требовать наладить освещение и обустроить пешеходные переходы и в других местах, чтобы люди чувствовали себя в безопасности при пересечении улицы.

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