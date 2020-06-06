На пешеходном переходе сбили женщину: водитель скрылся с места аварии

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Водитель автомобиля Audi на пешеходном переходе в центре Рыбницы сбил женщину и уехал с места ДТП. У пострадавшей множественные ушибы.

Правоохранители установили нарушителя. Это житель села Выхватинцы. За наезд на пешехода и оставление места ДТП мужчине грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет, или административный арест. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь и отпустили на лечение домой, передаёт novostipmr.com.

Аналогичное ДТП произошло накануне в Каменке по улице Пролетарской. Женщина за рулём автомобиля Mercedes при объезде препятствия наехала на пешехода – жительницу Каменки. У пострадавшей ушибы.

По данным фактам проводится разбирательство.

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