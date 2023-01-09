На первом в новом году заседании правительства выделят премии тем, кто занимается выполнением условий для вступления в ЕС

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Первое в новом году заседание правительства состоится в среду, 11 января, в 15.00. В повестку включены 12 вопросов. Один из них – о выделении премий 600 представителям местной власти: за реализацию приоритетных задач в контексте выполнения условий для вступления в ЕС.

Размер выплаты может достигнуть 50% от зарплаты, передаёт realitatea.md. В этой цели из бюджета выделят 70 млн леев.

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