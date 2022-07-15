На первом участке капитально ремонтируемой дороги на улице 31 августа уложен последний слой асфальта

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что речь идет об отрезке от улицы Алексея Щусева до улицы Петру Мовилэ. При этом на тротуарах продолжается укладка тротуарной плитки – работы осуществлены на 70%.

– Параллельно идёт подготовка к началу работ на следующем участке дороги – от ул. Марии Чеботарь до ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. На противоположном конце улицы, на отрезке от ул. Измаильской до ул. Чуфля, продолжаются работы по реконструкции ливневой канализации, – добавил генпримар.

Ремонт проводится в рамках II пакета проекта «Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения в центре Кишинёва».

В проект также включен ремонт улиц Тигина и Александру чел Бун, где на данный момент завершаются работы по укладке плитки на тротуарах и идет подготовка к укладке слоя биндера на первые участки дороги, подлежащие ремонту.

Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн евро, срок его реализации – 18 месяцев.

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