На первом участке капитально ремонтируемой дороги на улице 31 августа уложен последний слой асфальта

На первом участке капитально ремонтируемой дороги на улице 31 августа уложен последний слой асфальта

Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что речь идет об отрезке от улицы Алексея Щусева до улицы Петру Мовилэ. При этом на тротуарах продолжается укладка тротуарной плитки – работы осуществлены на 70%.

– Параллельно идёт подготовка к началу работ на следующем участке дороги – от ул. Марии Чеботарь до ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. На противоположном конце улицы, на отрезке от ул. Измаильской до ул. Чуфля, продолжаются работы по реконструкции ливневой канализации, – добавил генпримар.

Ремонт проводится в рамках II пакета проекта «Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения в центре Кишинёва».

В проект также включен ремонт улиц Тигина и Александру чел Бун, где на данный момент завершаются работы по укладке плитки на тротуарах и идет подготовка к укладке слоя биндера на первые участки дороги, подлежащие ремонту.

Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн евро, срок его реализации – 18 месяцев.

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