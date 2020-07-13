На первом этапе в детсадах могут открыться только подготовительные группы

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Решение об открытии детских садов в столице должна принять Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью. Ранее результаты первого этапа опроса родителей, дети которых посещают детсад, показали, что 66% выступают за открытие дошкольных учреждений. На втором этапе в пользу этого высказались 51% родителей. Об этом сообщил Ион Чебан.

Он подчеркнул, что для удобства и обеспечения безопасности как детей, так и сотрудников, предлагаются следующие схемы действий:

На первом этапе детские сады откроются только для детей из подготовительных групп – это займет неделю, в зависимости от рекомендаций специалистов. Далее еженедельно станут выходить и другие группы детей. Это необходимо для мониторинга заболеваемости и для того, чтобы избежать перегрузки персонала детсадов.

Также мы готовимся к возобновлению школьных уроков с 1 сентября. Существует несколько сценариев работы гимназий и лицеев. Возможно, они будут работать в две смены. Способы и критерии разделения класса будут определять директора учебных заведений.

Ион Чебан выразил уверенность в том, что образовательный процесс необходимо возобновить, и заверил, что муниципалитет прилагает все усилия в этом направлении.

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