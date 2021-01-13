На перекрёстке Траян-Дачия-Дечебал начали ремонтировать подземный переход (ФОТО)

На перекрёстке Траян-Дачия-Дечебал начали ремонтировать подземный переход (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

По его словам, данный подземный переход находился в очень плачевном состоянии и требовал срочного ремонта.

В течение двух недель будет осуществлён ремонт лестниц. Через несколько месяцев планируется начать капитальный ремонт. Подземка должна быть безопасной для наших граждан, – написал Витнянский.

Напомним, неделю назад был завершён капитальный ремонт подземного перехода на улице Теилор (угол с бул. Дачия), а в конце декабря были начаты ремонтные работы подземки на бул. Дечебал (угол с Титулеску).

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