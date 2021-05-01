На Пасху ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди

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В ближайшие дни погода будет нестабильной. Согласно сообщению синоптиков, в субботу, 1 мая, в северных районах пойдёт небольшой дождь. Днём ожидается 20-25 градусов тепла, ночью будет от +7 до +12.

А 2 мая, в день Пасхи, площадь осадков будет больше, местами они будут идти и в ночное время. В понедельник, 3 мая, пройдут кратковременные дожди и грозы.

В остальное время погода будет в основном без осадков, температура составит от +19 до +24 градусов днём ​​и от +10 до +15 градусов ночью, в том числе в воскресенье. Ветер – от слабого до умеренного, пишет moldpres.md.

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