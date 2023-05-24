На открытой в столице ярмарке было представлено около 3000 вакансий

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На организованной в столице ярмарке более 50 работодателей предлагают около 3000 рабочих мест.

Работодатели из различных отраслей экономики представляют вакансии по таким специальностям, как: менеджеры, программисты, экономисты, психологи, полицейские, специалисты госучреждений, кассиры, повара, кондитеры, водители троллейбусов, автослесари, водители, операторы интервью для социологических опросов, квалифицированные строители и неквалифицированные рабочие и др.

На ярмарке посетители могут поговорить с работодателями о вакансиях и условиях их трудоустройства, подать свое резюме и договориться о собеседовании, передает moldpres.md.

Главное управление занятости мун. Кишинев предоставило информацию о 5000 вакансий, зарегистрированных в базе данных, и оказывает посреднические услуги. На ярмарке представлены 25 учебных заведений, предлагающих информацию об услугах профессионального обучения, в том числе о специальностях/профессиях для взрослых. В то же время у молодых людей есть возможность открыть себя через программу Cognitrom Career Planner, чтобы выявить свои навыки, интересы и основные ценности на работе.

НАЗН также проводит онлайн-ярмарку вакансий с 22 по 28 мая на сайте: www.e-angajare.md.

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