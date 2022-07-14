На осушение кишинёвской шахты выделено 10 млн леев

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Накануне генеральный примар Кишинёва Ион Чебан посетил АО “Кишинёвская шахта”, где начались работы в рамках проекта по осушению этого объекта. Как рассказал градоначальник, здесь будут проведены работы по монтажу водопровода и насосных станций, а также по подаче электроэнергии в процессе осушения.

Стоимость работ составляет 4,85 млн леев, они будут завершены к сентябрю 2022 года. В результате будут осушены два из трёх участков шахты. Работы по осушению третьего участка должны быть выполнены в сентябре-ноябре 2022 года, на это выделено 5,6 млн леев.

– Мы намерены полностью осушить подземные выработки на АО “Кишинёвская шахта” до конца текущего года. Сразу после этого мы сможем провести экспертизу территории по периметру шахты, на которую приходится часть сектора Рышкановка, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, по его словам, в рамках проекта муниципалитет планирует развивать альтернативный источник снабжения жителей Кишинёва питьевой водой.

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