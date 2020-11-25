На основании соглашения, подписанного правительством Кику: Молдова получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

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Республика Молдова получила первый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 51.620.900 евро на основании соглашения, подписанного 21 июля текущего года правительством Иона Кику. Об этом сообщает Министерство финансов РМ.

Займ поможет нашей стране справиться с текущей непростой финансовой ситуацией. Срок погашения составляет максимум 15 лет, отмечают в Минфине.

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