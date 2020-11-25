На основании соглашения, подписанного правительством Кику: Молдова получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

На основании соглашения, подписанного правительством Кику: Молдова получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Республика Молдова получила первый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 51.620.900 евро на основании соглашения, подписанного 21 июля текущего года правительством Иона Кику. Об этом сообщает Министерство финансов РМ. 

Займ поможет нашей стране справиться с текущей непростой финансовой ситуацией. Срок погашения составляет максимум 15 лет, отмечают в Минфине.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md