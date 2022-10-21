На одном из самых опасных перекрестков Кишинева установлены “умные” светофоры

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Транспортная развязка бул. Дачия – улица Бэчой Ной стала первым перекрестком в Кишиневе, где были установлены “умные” светофоры, которые предназначены для повышения пропускной способности перекрестков.

Для безопасности пешеходов, пересекающих данный перекресток, будут перенесены остановки и перестроены тротуары, а также будет установлен защитный пешеходный парапет. Общая стоимость проекта превышает 4 млн леев.

По данным полиции, на вышеуказанном перекрестке 70% дорожно-транспортных происшествий заканчиваются смертельным исходом.

“Умные” светофоры планируется установить и на других перекрестках по бул. Дачия, на участке между улицами Бэчой Ной и Буребиста. После этого будет проведена оценка участков с повышенным риском аварий и будет принято решение о том, где перекрестки будут модернизированы таким образом.

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