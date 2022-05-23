На одном из перекрёстков в Тирасполе столкнулись Lexus и BMW

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ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и 25 Октября. Светофор работал в режиме «Мигающий жёлтый». Lexus практически выехал на перекрёсток, проигнорировав знак «Уступите дорогу». В этот момент по улице 25 Октября двигался BMW. Водитель не успел среагировать на ситуацию, произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал, авто получили механические повреждения, пишет пресс-служба МВД ПМР. По факту случившегося проводится разбирательство, устанавливается степень вины каждого из участников ДТП.

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