На одной из улиц Бендер частично перекроют движение до 3 июля

На одной из улиц Бендер частично перекроют движение до 3 июля

В Бендерах с 23 июня по 3 июля будет закрыто движение автотранспорта по улице Лазо (на участке от ул. Калинина до ул. Коммунистической). Там будут выполняться работы по реконструкции канализационного коллектора и водопровода.

Кроме того, на некоторых отрезках проводится капитальный ремонт дорожного покрытия – например, на улице 40 лет Победы. За время карантина там отремонтировали почти полукилометровый участок трассы, передаёт novostipmr.com.

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