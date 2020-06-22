На одной из столичных улиц во вторник не будет воды

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Потребители, проживающие по улице Друмул Виилор, 40-42, в том числе в домах с дробью, останутся во вторник, 23 июня, без воды. Подача будет прекращена с 09:00 до 17:00.

В этот промежуток времени будут проводиться ремонтные работы. После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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