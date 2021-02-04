На одной из столичных улиц в пятницу не будет воды

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Потребители, проживающие на столичной улице Василе Лупу, 46, включая дома с дробью, останутся без воды 5 февраля.

Её подача будет прервана с 09:00 до 16:00, пишет ipn.md. В этот период поставщик проведёт запланированные ремонтные работы.

По их завершении водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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