На одной из столичных улиц в пятницу не будет воды

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Потребители, проживающие на улице Друмул Виилор, 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2, останутся без воды 6 августа.

Её подача будет прервана с 09:00 до 16:00. В этот период поставщик проведёт запланированные ремонтные работы. По их завершении водоснабжение будет возобновлено.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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