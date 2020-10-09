На одной из главных остановок Ботаники отремонтировали тротуар (ФОТО)

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На остановке общественного транспорта, расположенной на перекрёстке улиц Дачия и Траян, был проведён ремонт тротуара. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

По его словам, работы были выполнены по запросу претуры экономическим агентом, осуществляющим торговую деятельность на территории, прилегающей к остановке.

Ранее мы сообщали, что на улице Теилор полным ходом идут работы по реконструкции подземного перехода.

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