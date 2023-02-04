На обувной фабрике «Флоаре» вспыхнул пожар

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В Бендерах в субботу на пульт СВПЧ-2 поступило сообщение: горит комната охранника на проходной обувной фабрики «Флоаре». Цеха и рабочие помещения сильно задымлены.

На место выехали сразу два пожарных расчёта. Огнеборцы одновременно приступили к тушению пожара и эвакуации сотрудников предприятия. На локализацию пожара понадобилось две минуты. Сгорел стол, компьютер, обогревательный прибор, сильно закопчены стены и потолок.

Эвакуировано 9 человек. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Инспектор установил: причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

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