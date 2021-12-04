На обустройство сектора Буюканы примария планирует выделить 30 млн леев

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В претуре Буюкан прошли обсуждения и консультации с жителями сектора по проекту муниципального бюджета на 2022 год. По словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, на проекты, которые муниципалитет планирует реализовать в следующем году на Буюканах, предусмотрено 30 миллионов леев.

Речь идет о следующих проектах: восстановление пешеходной инфраструктуры с обустройством прилегающей территории по ул. Алба Юлия на участке между ул. Ион Крянгэ и Ион Пеливан, обновление пешеходной инфраструктуры по ул. А. Щусева, ул. Каля Ешилор (нечетная сторона), ул. Алба Юлия, 200 в сторону к ул. Ливиу Деляну, 7, ул. Ливиу Деляну (четная сторона), ремонт подземного перехода по ул. Ион Крянгэ рядом с площадью Дмитрие Кантемир, продолжение работ по восстановлению парка «Ла Извор», ремонт и реабилитация Общественного сада «Штефан чел Маре ши Сфынт» и сквера Кафедрального Собора, реабилитация дворов многоквартирных домов на Площади Унирий Принчипателор 1, восстановление скверов по ул. Каля Ешилор 7, ул. Ион Крянгэ 41, ул. Михай Витязул 2.

– Помимо этих проектов, финансовые средства будут выделены и другим управлениям и предприятиям в сферах: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизация уличного освещения в секторе Буюканы, – отметил Чебан.

В субботу, 4 декабря, обсуждения проекта муниципального бюджета на 2022 год пройдут в претурах Центра и Рышкановки.

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