На нескольких улицах не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, в пятницу с 09:00 до 16:00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Соарелуй, Валя Апелор, пер. 1-4 Валя Апелор, Костюжень, Сф. Николай, Сф. Думитру, Сф. Георге, Сф. Василе, Гутуилор, Потырники 67-101, И. Тургенев, Кымпулуй, Думбравей, Лучафэрул, Глией, Гринелор.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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