На нескольких улицах в Гидигиче не будет воды

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О плановых отключениях в селе Гидигич сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией “Premier Energy Distribution”, в пятницу, с 09:00 до 17:00, запланированы отключения электричества, что может привести и к отключению воды по следующим адресам:

ул. Виилор, Сф. Цэрий, Шт. чел Маре, Д. Кантемир, Виктория, Тиглэу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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