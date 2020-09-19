На нескольких улицах в центре столицы ограничат движение

0

Движение по улице М. Дософтей, по периметру улиц Триколорулуй и Сфатул Цэрий, будет ограничено с понедельника, 21 сентября, до 30 октября. Ограничение с выполнением работ по ремонту канализационного коллектора на улице Пыркэлаб.

Также с 22 сентября с 22:00 до 06:00 следующего дня будет временно приостановлено движение по улице Алексея Матеевича, по периметру улиц Александра Пушкина и Михая Эминеску.

В это воскресенье, с 08:00 до 21:00, будет приостановлено движение транспорта по улице 31 Августа, по периметру улиц Сергея Лазо и Василе Александри, пишет ipn.md.

С 21 сентября по 31 ноября временно приостановят транспортное движение по одной дорожной полосе на улице Албишоара, на участке между улицами Александра Пушкина и Петру Рареш. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные зоны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.