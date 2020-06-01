На нескольких улицах столицы во вторник не будет воды

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Жители некоторых улиц столицы останутся 2 июня без воды. Отключения запланированы в связи с проведением ремонтных работ.

По данным поставщика, с 09:00 до 20:00 подача воды будет прекращена на улицах Букурешть, В. Пыркэлаб, А. Матеевич и Н. Йорга, Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина, А. Щусева и Бернардацци. Также во вторник воды не будет на улицах Корнулуй, Гиочеилор, Драгомирна, Кодряну, Бисеричий, Порумбреле, Рошиорь и Грыулуй.

С 09:00 до 17:00 подача воды будет приостановлена на улицах Соарелуй, Валя Апелор, Св. Николая, Св. Думитру, Св. Георге, Тургенева, Грынелор, Кымпулуй, а также по ул. Костюжень, 1-3, в том числе в дробных домах.

После завершения работ, пишет ipn.md, услуга будет возобновлена. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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